闇堕ち系おゆうぎバンド 「東京メルヘン倶楽部」が、キングレコードよりメジャーデビューすることが決定した。本日4月8日（水）にZepp DiverCity (TOKYO)にて開催された＜東京メルヘン倶楽部「漆黒のZepp」＞にて、結成記念日である7月22日（水）にメジャーデビューミニアルバム『MAJOR』が発売されること、ライブ内でサプライズ披露された「えんぴつ！！！！！」が4月9日（木）にデジタルリリースされることが発表された。メジャ