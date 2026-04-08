闇堕ち系おゆうぎバンド 「東京メルヘン倶楽部」、キングレコードよりメジャーデビュー
闇堕ち系おゆうぎバンド 「東京メルヘン倶楽部」が、キングレコードよりメジャーデビューすることが決定した。
本日4月8日（水）にZepp DiverCity (TOKYO)にて開催された＜東京メルヘン倶楽部「漆黒のZepp」＞にて、結成記念日である7月22日（水）にメジャーデビューミニアルバム『MAJOR』が発売されること、ライブ内でサプライズ披露された「えんぴつ！！！！！」が4月9日（木）にデジタルリリースされることが発表された。
メジャーデビューミニアルバム『MAJOR』は、初回限定[おゆうぎ]盤・通常盤（CD only）の2タイプで発売。初回限定[おゆうぎ]盤にはリード曲のMV・Behind The Scenesのほか、本日開催された＜東京メルヘン倶楽部「漆黒のZepp」』＞のライブ映像が収録されるM-CARDが付属し、こちらに加えて「ミラしず♡両面トレーディングカード」が特典として封入される。
CDには4月9日（木）にデジタルリリースされる「えんぴつ！！！！！」と、TikTokをはじめとしたSNSで大きな話題になった「幼稚園で無双するカエルのうた」が収録されることが決定。こちらに新曲3曲を加えた全5曲が収録される。どのような楽曲が収録されるのかぜひ楽しみにしてほしい。
アルバムアートワークや最新アーティスト写真もあわせて公開となった。初回限定[おゆうぎ]盤にはミラ・しずりんに加えて、どうぶつさん（ねこさん・プードルちゃん・うさぎさん）を加えた5ショットとなり、通常盤では目（メ）のオブジェと炊飯器（ジャー）を手にしたミラ・しずりんの2ショットで構成されている。ジャケットのデザインも細部までこだわった作りになっている。
＜東京メルヘン倶楽部「漆黒のZepp」＞セットリスト
M0.TOKYO MAERCHEN OVERTURE 2
M1.脈アリ♡spirits!
M2.連絡返して
M3.ドライアイ
M4.マリトッツォ
M5.いぬのおまわりさん
M6.むすんでひらいて
M7.カエルのうた
M8.everyday cheatday
M9.G
M10.We are band members
-幕間映像メルヘンニュース-
M11.猫犬兎
M12.猫犬兎２
M13.トライアングル
M14.辛味Holic
M15.逆アンガーマネジメント
M16はむろち〜ハムスター６兆匹分のかわいい〜
M17.V系っぽいハム太郎
M18.憧れ
M19.畳
M20マザー・服
M21.なかゆびっ☆
M22.human & animals
【アンコール】
EN1.えんぴつ！！！！！
EN2.ありがとう10000のフォロワー
EN3.メルヘン
Digital Single「えんぴつ！！！！！」
4月9日（木）各音楽サービスにて配信開始
作詞・作曲：しずりん 編曲：プードルちゃん
配信サイト：https://tokyomaerchenclub.lnk.to/enpitsu
メジャー1st mini ALBUM『MAJOR』
2026.7.22 (wed) Release
特設サイト：https://king-cr.jp/tokyomaerchenclub_MAJOR/
購入：https://tokyomaerchenclub.lnk.to/1stminiAL
【初回限定[おゆうぎ]盤】
品番：KICS-94257
価格：￥8,250（税抜価格￥7,500）
形態：CD＋M-CARD
封入特典：ミラしず♡両面トレーディングカード（全1種）
【通常盤】
品番：KICS-4257
定価：￥2,500（税抜価格￥2,273）
形態：CDのみ
【KING RECORDS STORE限定セット】
ミラしず♡ニコイチアクリルスタンド＋初回限定[おゆうぎ]盤
価格：￥10,000（税抜価格￥9,091）
セット内容
・ミラしず♡ニコイチアクリルスタンド
・「MAJOR」初回限定[おゆうぎ]盤
※CDは市販商品と同一内容となります
収録内容
《CD》 ※初回限定[おゆうぎ]盤・通常盤共通・曲順未定
1.えんぴつ！！！！！
2.幼稚園で無双するカエルのうた
3.タイトル未定
4.タイトル未定
5.タイトル未定
全5曲収録予定
《Mカード》（絵柄全3種ランダムのうち1種封入）※初回限定[おゆうぎ]盤のみリード曲 -Music Video-リード曲 -Behind The Scenes-
3.「漆黒のZepp」ライブ本編映像（※都合により一部編集してお届けいたします）
※初回DL期限：2028年7月22日まで
※収録内容・仕様等は変更になる場合がございます
＜メルヘンおゆうぎ会2026＞
日程：7月4日（土）
会場：赤羽ReNY alpha
チケット：https://eplus.jp/tokyomaerchenclub/
関連リンク
◆東京メルヘン倶楽部 オフィシャルサイト
◆東京メルヘン倶楽部 オフィシャルX
◆東京メルヘン倶楽部 オフィシャルYouTube
◆東京メルヘン倶楽部 オフィシャルInstagram