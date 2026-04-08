闇堕ち系おゆうぎバンド 「東京メルヘン倶楽部」が、キングレコードよりメジャーデビューすることが決定した。

本日4月8日（水）にZepp DiverCity (TOKYO)にて開催された＜東京メルヘン倶楽部「漆黒のZepp」＞にて、結成記念日である7月22日（水）にメジャーデビューミニアルバム『MAJOR』が発売されること、ライブ内でサプライズ披露された「えんぴつ！！！！！」が4月9日（木）にデジタルリリースされることが発表された。

メジャーデビューミニアルバム『MAJOR』は、初回限定[おゆうぎ]盤・通常盤（CD only）の2タイプで発売。初回限定[おゆうぎ]盤にはリード曲のMV・Behind The Scenesのほか、本日開催された＜東京メルヘン倶楽部「漆黒のZepp」』＞のライブ映像が収録されるM-CARDが付属し、こちらに加えて「ミラしず♡両面トレーディングカード」が特典として封入される。

CDには4月9日（木）にデジタルリリースされる「えんぴつ！！！！！」と、TikTokをはじめとしたSNSで大きな話題になった「幼稚園で無双するカエルのうた」が収録されることが決定。こちらに新曲3曲を加えた全5曲が収録される。どのような楽曲が収録されるのかぜひ楽しみにしてほしい。

アルバムアートワークや最新アーティスト写真もあわせて公開となった。初回限定[おゆうぎ]盤にはミラ・しずりんに加えて、どうぶつさん（ねこさん・プードルちゃん・うさぎさん）を加えた5ショットとなり、通常盤では目（メ）のオブジェと炊飯器（ジャー）を手にしたミラ・しずりんの2ショットで構成されている。ジャケットのデザインも細部までこだわった作りになっている。

▲初回限定[おゆうぎ]盤ジャケット

▲通常盤ジャケット

▲「えんぴつ！！！！！」ジャケット

＜東京メルヘン倶楽部「漆黒のZepp」＞セットリスト

M0.TOKYO MAERCHEN OVERTURE 2

M1.脈アリ♡spirits!

M2.連絡返して

M3.ドライアイ

M4.マリトッツォ

M5.いぬのおまわりさん

M6.むすんでひらいて

M7.カエルのうた

M8.everyday cheatday

M9.G

M10.We are band members

-幕間映像メルヘンニュース-

M11.猫犬兎

M12.猫犬兎２

M13.トライアングル

M14.辛味Holic

M15.逆アンガーマネジメント

M16はむろち〜ハムスター６兆匹分のかわいい〜

M17.V系っぽいハム太郎

M18.憧れ

M19.畳

M20マザー・服

M21.なかゆびっ☆

M22.human & animals 【アンコール】

EN1.えんぴつ！！！！！

EN2.ありがとう10000のフォロワー

EN3.メルヘン

メジャー1st mini ALBUM『MAJOR』

2026.7.22 (wed) Release

特設サイト：https://king-cr.jp/tokyomaerchenclub_MAJOR/

購入：https://tokyomaerchenclub.lnk.to/1stminiAL 【初回限定[おゆうぎ]盤】

品番：KICS-94257

価格：￥8,250（税抜価格￥7,500）

形態：CD＋M-CARD

封入特典：ミラしず♡両面トレーディングカード（全1種） 【通常盤】

品番：KICS-4257

定価：￥2,500（税抜価格￥2,273）

形態：CDのみ 【KING RECORDS STORE限定セット】

ミラしず♡ニコイチアクリルスタンド＋初回限定[おゆうぎ]盤

価格：￥10,000（税抜価格￥9,091）

セット内容

・ミラしず♡ニコイチアクリルスタンド

・「MAJOR」初回限定[おゆうぎ]盤

※CDは市販商品と同一内容となります 収録内容

《CD》 ※初回限定[おゆうぎ]盤・通常盤共通・曲順未定

1.えんぴつ！！！！！

2.幼稚園で無双するカエルのうた

3.タイトル未定

4.タイトル未定

5.タイトル未定

全5曲収録予定 《Mカード》（絵柄全3種ランダムのうち1種封入）※初回限定[おゆうぎ]盤のみ リード曲 -Music Video-リード曲 -Behind The Scenes-

3.「漆黒のZepp」ライブ本編映像（※都合により一部編集してお届けいたします）

※初回DL期限：2028年7月22日まで リード曲 -Music Video-リード曲 -Behind The Scenes-3.「漆黒のZepp」ライブ本編映像（※都合により一部編集してお届けいたします）※初回DL期限：2028年7月22日まで ※収録内容・仕様等は変更になる場合がございます

＜メルヘンおゆうぎ会2026＞

日程：7月4日（土）

会場：赤羽ReNY alpha

チケット：https://eplus.jp/tokyomaerchenclub/