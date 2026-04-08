昨年の鳴尾記念以来の実戦となり、ホープフルステークスの勝ち馬としてJRAから地方転籍初戦に臨んだドゥラエレーデは、惜しくも2着に敗れた。レースでは積極的に2番手から運び、逃げたカゼノランナーをマークしながら進出を図ったが、勝ち馬は終始余力十分で差は詰まらず。それでも最後までしぶとく脚を伸ばし、G1馬としての地力を改めて示す内容だった。2着ドゥラエレーデ野畑凌騎手「向こう正面から気合をつけた時にしっか