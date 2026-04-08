大満足間違いなし！おうちで本格「チキン南蛮」 定食屋さんの定番メニュー「チキン南蛮」を、おうちでおいしく作るレシピをご紹介します。鶏肉はもも肉でもむね肉でもどちらでもOK。好みに合わせてカットする大きさもアレンジできます。 つくれぽ980件！人気のレシピむね肉で揚げないチキン南蛮ご飯が進むおいしいチキン南蛮を作ろう いかがでしたか？ レシピを見ているだけでおいしさが伝わってきて、お腹がすいてきますね。甘