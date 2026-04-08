つくれぽ980件のレシピも！タルタルソースたっぷりの懐かしい味「チキン南蛮」

大満足間違いなし！おうちで本格「チキン南蛮」

定食屋さんの定番メニュー「チキン南蛮」を、おうちでおいしく作るレシピをご紹介します。鶏肉はもも肉でもむね肉でもどちらでもOK。好みに合わせてカットする大きさもアレンジできます。

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むね肉で揚げないチキン南蛮

ご飯が進む

おいしいチキン南蛮を作ろう

いかがでしたか？ レシピを見ているだけでおいしさが伝わってきて、お腹がすいてきますね。甘酸っぱいたれとタルタルソースの相性がたまらないチキン南蛮。ご飯がとっても進みます。

鶏肉の部位は好みに合わせてもも肉とむね肉を使い分けてOK。一枚丸ごと焼くと見た目も豪華になりますね。

タルタルソースは魚のフライなど別の料理にも活用できるので、ぜひ覚えておきたいレシピの1つです。

お腹がすいているとき、がっつりと食べたいときに、作ってみてはいかがでしょうか。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。