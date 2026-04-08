4月8日にメジャー1stアルバム『MiX』でメジャーデビューを果たした4人組ガールズバンド・Faulieu.（フォリュー）が、同日開催の配信リリースイベントにて、＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE03-＞をLIQUIDROOMで開催することを発表した。キャッチーなバンドサウンドと、Canaco（Vo, G）の伸びやかで艶のある歌声を武器に、“愛”をテーマにした楽曲で支持を集めるFaulieu.。デビュー作となる『MiX』には、メジャーデビュー