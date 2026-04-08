女優の波瑠（34）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、LINEの友だち登録者数を実数告白した。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。LINEの友だち登録をしている数を聞かれた波瑠は、「私は186人でした」と素直に告白。1000人規模のタイプからすると少なめだが、「自称