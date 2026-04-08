【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年3月31日をもってミュージックレインを退所し、フリーとしての活動をスタートさせたシンガーソングライター・小玉ひかりが、フリー転向後初となる新曲「愛デンティティ」を2026年4月29日にデジタルリリースすることが決定した。本作「愛デンティティ」は、人の波に揺られながら変化していく自分の中で、“どれが本当の私なのか”と葛藤しつつも、そのすべてを受け入れていく過程を描い