食堂巡礼この記事の画像を見る人生を変えるような料理と出会いたいと願うなら、作家・小川糸による最新エッセイ集『食堂巡礼』（白泉社）の一読をおすすめしたい。沖縄、佐渡、長野、山形など、作者が気になっていたお店を巡ること、8県20か所。「つくる人の人生を感じる、とっておきの料理に会いに」というテーマにふさわしく、つくり手の人生が透けて見えるような料理が続々と登場する。■遠方から訪れる人も多い沖縄『胃袋』