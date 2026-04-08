「覚悟を決めた顔ｗ」「諦めた顔しててカワイイ♡」と絶賛されているのは、お兄ちゃんに捕食されると思っている猫ちゃんの光景。脇腹を掴まれた猫ちゃんの姿に哀愁が漂っていると、温かい笑いが寄せられています。投稿は37万表示を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。 【写真：『お兄ちゃんに捕まった猫』の表情を見ると……絶望感が伝わってくる瞬間】 お兄ちゃんに捕食されると勘違いしたチョムスケ