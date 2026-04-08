今月4日に県内で吹いた強風による被害について、県はきょう、県内でこれまでに10人がけがをしていてうち1人が大けがをしたと発表しました。◆富山県新田知事「10名の方が負傷されるということで被害が発生しています」今月4日に吹いた強風の被害の状況を県はこれまで調査したうえで公表していませんでしたが、新田知事は、きょうの会見で被害状況を明らかにしました。それによりますと、県内でこれまでに10人がけがをしてうち1人