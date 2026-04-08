けさ、周南市の住宅街でサルが女性の足に抱きつきました。女性にケガはありませんでしたがサルはそのまま現場から立ち去っています。（杉山さき 記者）「周南公立大学からもほど近いこのあたりの路上で女性がサルに襲われたということです。付近では1か月ほど前から頻繁にサルが目撃されていたと言います」きょう（8日）午前8時すぎ、周南市城ケ丘4丁目の路上で40代の女性右足にサルが後方から抱きつきました。サルは、その直後に