【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、4月22日にリリースする8thシングル「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」のMVを公開した。 ■メンバーが見せるリアルで繊細な等身大の表情の変化に注目 「PULSE」は“Feel My PULSE - 共鳴する青春の鼓動 -”をコンセプトに、「“今”を駆けるINIが感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」という想いが込められ