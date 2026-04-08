片平里菜が4月1日、記念すべき10thシングル「愛するたびに」をCDリリースした。アルバム『Redemption』以来、2年半ぶりのCDシングルには全4曲を収録。デビューから13年の成長も、新たな道を切り拓く挑戦も実体化した仕上がりだ。曰く「今の自分自身を歌っていますし、これまでの私自身も抱きしめることができている」という4曲は、アコースティックな温かみを大切にしながら、バンドサウンドとしての豊かな表現力を感じさせるもの