【ローソン「チェゴシム」キャンペーン】 開催期間：4月14日～ ローソンは、「チェゴシム」とのコラボキャンペーンを4月14日より開催する。 「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーターであるチェゴシム氏により生み出されたキャラクター。つぶらな瞳など可愛らしい見た目が特徴で、各種グッズが貰えるキャンペーンが行な