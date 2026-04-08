ローソンは、「チェゴシム」とのコラボキャンペーンを4月14日より開催する。

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーターであるチェゴシム氏により生み出されたキャラクター。つぶらな瞳など可愛らしい見た目が特徴で、各種グッズが貰えるキャンペーンが行なわれる。

対象のお菓子を3点購入することでオリジナルお守りステッカーが貰えるほか、各種店頭にてグッズの販売を実施。こちらはスライドポーチとアクリルキーホルダーがラインナップされる。

オリジナルお守りステッカー

実施期間：4月14日7時～4月27日※または景品がなくなり次第終了

キャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルお守りステッカー」を2枚プレゼント。

※景品はお1人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計10枚までとさせていただきます。

※全国のローソン（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）が対象です。

オリジナルグッズ

ローソン店頭限定で「チェゴシム」のオリジナル商品を、数量限定で発売する。

店頭販売：4月14日より順次発売（商品がなくなり次第終了）

※4月15 日(水)発売 北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)

※4月16 日(木)発売 江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)

スライドポーチ（全6種）

価格：各990円

※コミック棚にて発売。

※全6種のランダム形式での販売となります。

※袋にはいずれかのデザインの商品が1つ入っております。

※購入前の開封やサーチ行為はご遠慮ください。

アクリルキーホルダー（全6種）

価格：各880円

※コミック棚にて発売。

※全6種のランダム形式での販売となります。

※袋にはいずれかのデザインの商品が1つ入っております。

※購入前の開封やサーチ行為はご遠慮ください。

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