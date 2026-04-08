国が防衛体制を強化するために2024年度から指定を進めている「特定利用空港・港湾」に、高知龍馬空港が指定されたことが分かりました。国や県によりますと、4月7日に総合的な防衛体制の強化に関する関係閣僚会議が開かれ、南国市の高知龍馬空港を含む新たに全国10の空港と7つの港湾が「特定利用空港・港湾」に指定されました。国によりますと「特定利用空港・港湾」は民間の利用が主ですが、有事の際に自衛隊や海上保安庁の航空機