TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の公式Instagramが更新。4月13日に韓国でリリースされるミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のジャケット写真「TENSION Ver.」のオフショットが公開され、圧倒的なビジュアルに賞賛の声が集まっている。 【写真】①～⑥TXTメンバーの“美しさ異次元”最新オフショット【動画】『7TH YEAR: A Moment