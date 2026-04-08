TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の公式Instagramが更新。4月13日に韓国でリリースされるミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のジャケット写真「TENSION Ver.」のオフショットが公開され、圧倒的なビジュアルに賞賛の声が集まっている。

【写真】①～⑥TXTメンバーの“美しさ異次元”最新オフショット 【動画】『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』ジャケット撮影ビハインド

■王子様のお昼寝？エレガントな魅力放つヨンジュン

センターパートのブラウンヘアをナチュラルに散らし、デコラティブな白シャツ×ウエストベルトの装いを美しく着こなすYEONJUN（ヨンジュン）。ソファに横たわる姿や、青や赤の背景に佇むカットなど、撮影の合間の自然体な表情が切り取られている。

■赤ジャケットで大人の余裕を見せるスビン

パープルの装飾壁の前で、レッド×ブラックのジャケットスタイルを披露したSOOBIN（スビン）。カラーコンタクトが幻想的なムードを引き立てる。鏡を覗き込む姿や、ポケットに手を入れて壁に寄りかかるカット（6枚目）では、大人の余裕と色気を感じさせる視線を見せている。

■クラシカルな静けさを纏うボムギュ

同じくパープルの装飾壁を背景に、白シャツにコルセット風ベストを合わせて登場したBEOMGYU（ボムギュ）。机の下から顔を覗かせるような動きのあるポーズに続き、伏し目がちなアンニュイな表情で、空間に溶け込むような静かな美しさを放っている。

■テヒョンの白シャツ×ハーネスビジュアルにBTSジョングクも反応

鮮やかなブルーの背景で、凛とした眼差しの強さを見せたTAEHYUN（テヒョン）。白シャツに黒のレザーハーネスを合わせたスタイルが引き締まった身体のラインを際立たせ、シャープな横顔をより印象的に引き立てる。この投稿はBTSのJUNG KOOK（ジョングク）がリポストしたことでもファンの注目を集めた。

■ヒュニンカイ、つば広ハット×レザーグローブで魅せるモードスタイル

真っ赤な背景の中、ブロンドヘアが映えるブラックスーツに、大きなつばのハットを合わせたHUENINGKAI（ヒュニンカイ）。覗くデコルテが色気を引き立て、黒のレザーグローブがミステリアスな雰囲気を添えている。

デビューから7年、さらに磨きのかかった表現力を感じさせる今回のビジュアル。SNSでは「みんなコンセプト消化力すごすぎ」「全員美しさ異次元」「ヨンジュン王子様のお昼寝みたい」「スビン“鏡よ鏡”してる？」「ボムギュの美がすごい」「テヒョンのデコ出しやばい」「この帽子着こなせるのヒュニンだけ」など、大きな反響が寄せられている。

■動画：TXT『’7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns’ Jacket Behind The Scenes』