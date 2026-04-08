「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。4月7日（火）の放送は、結成25周年を迎えたCHEMISTRYが登場。焼肉を食べながらぶっちゃけトーク！【動画】CHEMISTRY「最近仲が良いんですよ」今までやめようと思ったことは？ ぶっちゃけトーク2001年、伝説的オーディション番組「ASAYAN」から誕生したCHEMISTRY。約2万人の候補者から選ばれた堂珍嘉邦と川畑要は、デビュー曲「PIECES OF A DREAM」でミリオンセラーを記録。CD総売