全国の保険医協会・保険医会で構成される全国保険医団体連合会（保団連）が2026年4月7日、高額療養費の見直しを含む26年度予算が成立したことについて、「患者団体の訴えにも一切、聞く耳を持たない高市政権に満身の怒りを持って抗議します」としてXで声明を発表した。「セーフティネットは『機能強化』どころか『弱体化』」高額療養費制度の自己負担額は、26年8月からと27年8月からの2段階に分けて引き上げられる。現行よりも所得