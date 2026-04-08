中川晃教が主演を務めるミュージカル『空白の響き』が、7月5日よりKAAT 神奈川芸術劇場大スタジオ、7月16日より東京芸術劇場シアターウエストにて上映される。【写真】中川晃教ら、「新しく生まれ変わった」ミュージカル『フランケンシュタイン』囲み取材に勢ぞろい！谷崎潤一郎『春琴抄』の佐助と春琴、19世紀アメリカの孤高の詩人エミリー・ディキンソン、そしてクメール・ルージュの恐怖の中で恋人への手紙を書き続けたカン