【東京ディズニーシー：S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ】 4月15日～6月30日 開催 4月15日より開催となる東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」。本稿では特別貸切営業を行なう「S.S.コロンビア号」の船内の様子をお伝えする。 「S.S.コロンビア