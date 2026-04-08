【東京ディズニーシー：S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ】 4月15日～6月30日 開催

4月15日より開催となる東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」。本稿では特別貸切営業を行なう「S.S.コロンビア号」の船内の様子をお伝えする。

「S.S.コロンビア号」は、アメリカンウォーターフロントの海に停泊している豪華客船。4月15日より船内が貸切となる予約制の特別営業「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を実施し、レストランやラウンジで本営業だけの特別な時間を楽しめる。取材した4月8日からはプレ営業が始まっていた。

貸切営業では、まず船内3階にあるレストラン「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」にてスペシャルメニューが提供されるほか、ミッキーとミニーのぬいぐるみバッジセットやスーベニアグラスもプレゼントされる。

「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」イメージ

また食事後は2階にあるラウンジ「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」にて、ドリンクをフリー・リフィルで楽しめる。どちらも本格的なレストラン、ラウンジバーとなっており、豪華客船らしい優雅な時間が過ごせる。

このほか船内のデッキまで進むと、撮影ブースにて記念のプリント撮影が可能。船内は特別なデコレーションもあり、こちらも合わせて記念撮影するとより楽しめそうだ。価格は4歳～19歳以下が16,000円、20歳以上が19,900円。所要時間は2時間。

「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」

船内の装飾

(C)Disney

