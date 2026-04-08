【ドラゴンクエスト AM PCマウス はぐれメタル＆バブルスライム】 4月11日より順次展開 タイトーは、プライズ景品「ドラゴンクエスト AM PCマウス はぐれメタル＆バブルスライム」を4月11日より順次展開する。 本商品は「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「はぐれメタル」と「バブルスライム」をモチーフとしたPCマウス。約11cmで液体状のデザインが