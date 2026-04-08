はぐれメタル＆バブルスライムがPCマウスで現れた。プライズ景品「PCマウス はぐれメタル＆バブルスライム」が4月11日より展開
【ドラゴンクエスト AM PCマウス はぐれメタル＆バブルスライム】 4月11日より順次展開
タイトーは、プライズ景品「ドラゴンクエスト AM PCマウス はぐれメタル＆バブルスライム」を4月11日より順次展開する。
本商品は「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「はぐれメタル」と「バブルスライム」をモチーフとしたPCマウス。約11cmで液体状のデザインが再現されている。
◤ #DQ プライズ情報！◢- タイトートイズ (@Taito_Toys) April 8, 2026
PCマウスの「はぐれメタル＆バブルスライム」が4月11日（土）より順次登場‼
はぐれメタルと、バブルスライムがデスクに出現✨
約11cmの存在感で、デスクが一気に冒険の拠点に‼
バブルスライムは新登場です‼
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