韓国の7人組グループ・BTSが、ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の南米公演のうち、ペルー・リマ、チリ・サンティアゴ、アルゼンチン・ブエノスアイレス公演をそれぞれ1公演ずつ追加することを8日、公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じて発表した。これによって、同ツアーは計34都市・全85公演行われることになる。【動画】ワイルドさが魅力的！BTS「Hooligan」MVBTSは南米でも大きなマイルストーンを打