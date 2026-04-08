７人組女性アイドルグループ・ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ結成３周年を記念した、初の写真集のタイトルが８日、「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集ＳＵＧＡＲＡＮＤＨＵＥＳ（シュガーアンドヒューズ）」（４月２２日発売）に決定し、表紙も解禁された。２０２４年にリリースされた「倍倍ＦＩＧＨＴ！」がＴｉｋＴｏｋの人気曲ランキング１０週連続１位を獲得するなど、大注目の同グループ。写真集の