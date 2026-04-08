７人組女性アイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ結成３周年を記念した、初の写真集のタイトルが８日、「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集ＳＵＧＡＲ ＡＮＤ ＨＵＥＳ（シュガーアンドヒューズ）」（４月２２日発売）に決定し、表紙も解禁された。

２０２４年にリリースされた「倍倍ＦＩＧＨＴ！」がＴｉｋＴｏｋの人気曲ランキング１０週連続１位を獲得するなど、大注目の同グループ。写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで敢行。グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー間だからこそ見られる表情や仲むつまじい写真を堪能できる。

美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が詰まっており「みんなで写真集を出したい」という夢がかなった一冊だ。

メンバーは「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥとして写真集を発売させていただけることをとてもうれしく思います！ タイでの撮影は、開放感のある景色や空気のなかで、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした♡ いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたらうれしいです！！」とコメントしている。