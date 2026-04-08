あきんどスシローは4月8日より、定番スイーツ人気No.1の「カタラーナアイスブリュレ」を使用した春の新作「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」を全国の店舗で販売する。専属パティシエが開発を手掛ける“SUSHIRO Cafe”から、こだわりの一皿が登場するという。※1:2024年10月〜2025年9月実績カタラーナクレープブリュレ 苺ソース○人気No.1スイーツをアレンジしたブリュレ仕立てのクレープ「カタラーナクレープブリュレ 苺ソー