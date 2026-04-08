スシローの人気No.1スイーツがクレープに! 「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」を発売
あきんどスシローは4月8日より、定番スイーツ人気No.1の「カタラーナアイスブリュレ」を使用した春の新作「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」を全国の店舗で販売する。専属パティシエが開発を手掛ける“SUSHIRO Cafe”から、こだわりの一皿が登場するという。
※1:2024年10月〜2025年9月実績
カタラーナクレープブリュレ 苺ソース
○人気No.1スイーツをアレンジしたブリュレ仕立てのクレープ
「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」は、北海道産クリームやマダガスカル産バニラビーンズを使用した濃厚なカタラーナアイスを主役にしたスイーツだという。ホイップ、フローズン苺、練乳をクレープ生地で包み、提供直前に表面を炙ってブリュレ仕立てにしているのが特徴とのことだ。価格は300円〜。
トッピングの甘酸っぱい苺ソースが、ブリュレの香ばしさや少し溶け出したカタラーナアイスと合わさり、絶妙な味わいを楽しめるとしている。
カタラーナクレープブリュレ 苺ソース 300円〜
販売期間は4月8日から5月10日までを予定しているが、販売予定総数の74万食が完売次第終了となる。なお、お持ち帰りは対象外とのことだ。
※1:2024年10月〜2025年9月実績
カタラーナクレープブリュレ 苺ソース
○人気No.1スイーツをアレンジしたブリュレ仕立てのクレープ
トッピングの甘酸っぱい苺ソースが、ブリュレの香ばしさや少し溶け出したカタラーナアイスと合わさり、絶妙な味わいを楽しめるとしている。
カタラーナクレープブリュレ 苺ソース 300円〜
販売期間は4月8日から5月10日までを予定しているが、販売予定総数の74万食が完売次第終了となる。なお、お持ち帰りは対象外とのことだ。