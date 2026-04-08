中国地方は、明日9日(木)夜から10日(金)の夕方にかけて広く雨が降り、風が強まる見込みです。横殴りの雨となるでしょう。また、雨がやんだあと、10日(金)の夜は黄砂が飛来する見込みです。ご注意ください。10日(金)にかけて低気圧や前線に向かって湿った空気の流入が強まる明日9日(木)は高気圧が東へ離れ、前線を伴った低気圧が近づく見込みです。低気圧は、10日(金)にかけて日本海を発達しながら北東へ進み、低気圧や前線に向かっ