タムラ製作所が大幅高している。午後３時ごろ、情報機器事業を朋栄（東京都渋谷区）に事業譲渡すると発表しており、好材料視されているようだ。 同社では次世代パワーエレクトロニクス関連の注力製品及び電力インフラ、ヘビーインダストリー、次世代通信、モビリティーなどクリーンエネルギー関連の注力市場に対して経営資源の集中を推進しており、今回の事業譲渡はその一環。情報機器