タムラ製作所<6768.T>が大幅高している。午後３時ごろ、情報機器事業を朋栄（東京都渋谷区）に事業譲渡すると発表しており、好材料視されているようだ。



同社では次世代パワーエレクトロニクス関連の注力製品及び電力インフラ、ヘビーインダストリー、次世代通信、モビリティーなどクリーンエネルギー関連の注力市場に対して経営資源の集中を推進しており、今回の事業譲渡はその一環。情報機器事業を吸収分割により新会社へ承継したうえで、保有する新会社及び会津タムラ製作所の全株式を朋栄へ譲渡する。具体的には放送局や劇場ホール向けの音響機器（サウンドミキサー）、通信機器（ワイヤレスインカム）、電車・駅構内向け音声マイクなどの開発・製造・販売に関する事業で、譲渡価額は非開示としている。



出所：MINKABU PRESS