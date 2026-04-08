５日、河南省開封市の翰園碑林を見物する観光客。（開封＝新華社配信／李俊生）【新華社北京4月8日】中国文化・観光部は7日、2026年清明節連休（4〜6日）期間の文化・観光市場状況を発表した。同部データセンターの推計によると、全国の国内旅行者数は前年同期比6.8％増の延べ1億3500万人、旅行消費額は6.6％増の613億6700万元（1元＝約23円）となった。多くの地方では小中高校に導入された春休み（主に1〜3日）と清明節連休が