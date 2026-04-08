TikTokライブで今後の意向を表明ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は6日、TikTokライブを行った。その中で、5月2日に東京ドームで対戦する前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）戦の後に、現階級で「ひとつやりたいなと思っている試合がある」と意向を示すと、海外ファンの話題を呼んでいる。ライブの中で井上は、スーパーバンタム級での戦いについて言及。「中谷戦と、まあも