東京スカパラダイスオーケストラが、最新曲「グッドラック！マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン」を本日配信リリースした。あわせて、同日20時のMVのプレミア公開に先駆けて、第2弾のティザー映像が公開となった。先日公開された第1弾のティザーの続編となる本映像は、ムロツヨシが登場し、スカパラとさかなクンの間をリズミカルで軽快なダンスとともに行き来する明るく弾むような映像になっているという。https://you