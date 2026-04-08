Snow Manが2025年1月に発売したベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』が、8日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」において、オリコン史上3組目の累積200万ポイントを突破した。【画像】勢い止まらない…Snow Manミリオン達成アルバムの記録同ランキングでの累積200万ポイント達成は、嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年9月16日付）、米津玄師『STRAY SHEEP』（2021年1月4日付）以来、5年3ヶ月ぶり史上3