(C)AbemaTV,Inc. AbemaTVは動画配信サービス「ABEMA」の開局10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」を4月11日15時から放送する。その目玉企画となる「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」に、大相撲元大関の把瑠都が参戦することが発表された。 (C)AbemaTV,Inc. 30時間限界突破フェスでは、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「『ABEMA』のこれまでと