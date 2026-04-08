冨安は冬に半年契約でアヤックスに加入オランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋は、今シーズン限りでクラブを去る可能性が浮上している。現地メディア「VoetbalNieuws」が報じている。アヤックスの技術部門は、昨冬に守備陣の質を向上させるために獲得した戦力を維持するという「大きな課題に直面している」と伝えており、なかでも日本人DFの去就が焦点となっている。冨安は昨冬の移籍市場で半年の契約でアヤックス