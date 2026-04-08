古河電気工業＝大商いのなか強烈な上げ足。４万２０００円台まで噴き上げ、上場来高値を大幅更新した。ＡＩデータセンター向け光ファイバーなどの部材メーカーとして脚光を浴び、業績も飛躍期突入の様相で投資資金を誘引している。最近ではキオクシアホールディングスに次ぐ売買代金２位の座を占めることも多く、ＡＩデータセンター関連の象徴株として存在感を高めている。光フ