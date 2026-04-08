古河電気工業<5801.T>＝大商いのなか強烈な上げ足。４万２０００円台まで噴き上げ、上場来高値を大幅更新した。ＡＩデータセンター向け光ファイバーなどの部材メーカーとして脚光を浴び、業績も飛躍期突入の様相で投資資金を誘引している。最近ではキオクシアホールディングス<285A.T>に次ぐ売買代金２位の座を占めることも多く、ＡＩデータセンター関連の象徴株として存在感を高めている。光ファイバー関連では、これまでフジクラ<5803.T>が先駆していたが、最近はむしろ古河電が主役の座に浮上してきた感が強い。フジクラは既に一昨年（２０２４年）の春先から物色人気に火がついており、初動時から時価総額は既に１５倍化している。対して古河電の株価は時間軸的にはフジクラの後塵を拝し、今年に入って満を持して人気が加速した経緯がある。市場では「古河電も御三家の一角として、業績成長力の高さは見劣りがしないが、株価面では出遅れていた。だが、トップライン（売上高）は同業のフジクラを上回るだけに、海外投資家などの見直し買いを誘っている」（中堅証券ストラテジスト）という見方が示されていた。このほか、古河電は同社が注力姿勢を明示するデータセンター向け次世代冷却システムのシェア拡大に期待が寄せられている面もあるようだ。



ＡＣＳＬ<6232.T>＝物色人気に大幅高。７日の取引終了後に、防衛省向けに小型空撮機体に関する大型案件２件を受注したと発表したことが好感されている。受注金額は合計で約４億２０００万円。納期は２６年１２月と２７年１２月となっており、２６年度に納入予定の案件については業績予想に織り込み済みとしている。



メタリアル<6182.T>＝大幅反発で上値指向。７日の取引終了後に、集計中の２６年２月期の連結業績について、営業利益が従来予想の１億３０００万円から２億１４００万円（前の期比８２．９％増）へ、純利益が１０００万円から４８００万円（同８３．９％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。新規事業であるＡＩ関連の受託開発案件の受注が計画を上回った一方、子会社ＳＴＵＤＩＯ５５の売上計画未達から、売上高は４５億円から４４億８７００万円（同９．９％増）へやや下振れた。ただ、前の期に着手した構造改革に伴う販管費削減や不採算商品・部門の整理が進展し、ＡＩ事業及びＨＴ事業における利益改善やメタバース事業における赤字幅を圧縮した結果、利益は計画を上振れた。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS