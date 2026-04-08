新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アイドルグループ・iLiFE!の新メンバーオーディションに密着する新番組『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』を４月８日（水）夜８時より無料放送。本オーディションの模様は、「ABEMA」にて“先行最速”の放送となり、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定。 「私(i)と貴方(!)で作るアイドル(i)ライフ(LiFE)」をキャッチコピーに、ファンとともに熱いライブを作り上げる