iLiFE!新メンバーの史上最大規模オーディションをABEMA先行放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アイドルグループ・iLiFE!の新メンバーオーディションに密着する新番組『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』を４月８日（水）夜８時より無料放送。本オーディションの模様は、「ABEMA」にて“先行最速”の放送となり、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定。
「私(i)と貴方(!)で作るアイドル(i)ライフ(LiFE)」をキャッチコピーに、ファンとともに熱いライブを作り上げる女性アイドルグループ・ iLiFE!。SNSでのバズやライブ会場での口コミによって若年層を中心として爆発的に支持を拡大。代名詞となる楽曲『アイドルライフスターターパック』は、アイドルファンの文化でもある“コール”を世間に広め、TikTok を中心に大きな話題に。そして2024年８月の幕張メッセ公演、2025年８月日本武道館公演を成功させ、2026年８月26日には過去最大キャパとなるKアリーナ公演を控えるなど、いま最も勢いに乗るライブアイドルとして注目を集めている。
そんなiLiFE!が新たなステージに向けて立ち上げた新メンバー発掘プロジェクト「Project i」が始動。本オーディションでは、現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー１名を選出。
番組では、３日間にわたるオーディション合宿（３次・４次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。応募総数は過去最多となる４万２千人。その中から選ばれたオーディション生たちが合宿審査に臨み、さらに４次審査を通過した候補生は約１か月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった１人”の新メンバーが選ばれる。
今回、「ABEMA」は一連の過程に完全密着し、夢を掴むために挑戦する候補者たちの姿を追いながら、ステージに立つ覚悟が問われる中でのリアルな成長と脱落のドラマに迫る。そして最終審査の先に待つのは、iLiFE!の未来を担う新たな“ピンク担当メンバー”誕生の瞬間。過去最大規模となる本オーディションのすべてを、どこよりも早く届ける。
（C)imaginate Inc.
（C）AbemaTV,Inc.
「私(i)と貴方(!)で作るアイドル(i)ライフ(LiFE)」をキャッチコピーに、ファンとともに熱いライブを作り上げる女性アイドルグループ・ iLiFE!。SNSでのバズやライブ会場での口コミによって若年層を中心として爆発的に支持を拡大。代名詞となる楽曲『アイドルライフスターターパック』は、アイドルファンの文化でもある“コール”を世間に広め、TikTok を中心に大きな話題に。そして2024年８月の幕張メッセ公演、2025年８月日本武道館公演を成功させ、2026年８月26日には過去最大キャパとなるKアリーナ公演を控えるなど、いま最も勢いに乗るライブアイドルとして注目を集めている。
番組では、３日間にわたるオーディション合宿（３次・４次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。応募総数は過去最多となる４万２千人。その中から選ばれたオーディション生たちが合宿審査に臨み、さらに４次審査を通過した候補生は約１か月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった１人”の新メンバーが選ばれる。
今回、「ABEMA」は一連の過程に完全密着し、夢を掴むために挑戦する候補者たちの姿を追いながら、ステージに立つ覚悟が問われる中でのリアルな成長と脱落のドラマに迫る。そして最終審査の先に待つのは、iLiFE!の未来を担う新たな“ピンク担当メンバー”誕生の瞬間。過去最大規模となる本オーディションのすべてを、どこよりも早く届ける。
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