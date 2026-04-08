◇NBAブルズ129−98ウィザーズ（2026年4月7日キャピタル・ワン・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が7日（日本時間8日）に敵地ウィザーズ戦で5戦連続のベンチ入りした。第2Q開始から途中出場すると、3得点2アシスト2リバウンドをマークした。チームは大勝で連敗を「7」で止めた。この日は黒のジャージセットアップ姿でワシントン入り。試合前にはファン対応する様子もブルズの公式Xで公開された。この日の敵地ウィ