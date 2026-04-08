『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（30）岡山シーガルズ城戸うらん前編 岡山シーガルズの城戸うらん（写真／SVリーグ）【弟３人もバレーの道へ】岡山シーガルズの城戸うらん（24歳）は、弾む声で言った。「今年は吹っきれてやれました。昨シーズンは、『あまりバレーが好きじゃない』と思う時期があったんですが、今年はいろいろと考えず、『しっかりバレーに向き合ってみよう』と。それで、小学校の頃の純