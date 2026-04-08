2代目が登場するなか「初代が大幅改良」実施!?2026年3月25日より4月5日までタイで開催された「バンコク国際モーターショー2026」で、日産「キックス」の大幅改良モデルが初公開されました。外装の刷新に加え装備面も大きく進化しており、現地で実車を確認するとその変化は想像以上でした。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型コンパクトSUV」大幅改良モデルです！ 画像で見る（30枚以上）先に整理しておくと、初代キッ