SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。オフショルニット姿の夜桜ショットを公開した。「桜の時期は毎年雨がよく降るね雨の日の桜も風情があって綺麗だった最後の写真綺麗すぎるから見てね」と夜桜をバックにしたオフショルニット姿の写真などをアップ。「これからの時期に大活躍するオフショルニット私はピンク推し！！大人っぽくて可愛いの最近はデニム合わせが気分