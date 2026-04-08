ブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で四球を選び、昨年から続く連続出塁記録を42試合とした。2009年のイチロー氏（マリナーズ）が樹立した日本選手記録まであと「1」に迫っている。この日対戦したのは、ポストシーズンを含め