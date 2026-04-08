ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が７日、東京・日生劇場で主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」（７〜２９日に同所。５月６〜２８日・博多座など）の公開通し稽古を行い、共演の観月ありさ（４９）、小金輝久（１０）らと会見を行った。日生劇場のステージに立つのは、１９９９年に舞台初主演を飾った「ＳＨＯＷ劇’９９ＭＡＳＫ」以来２７年ぶり。自身の演劇の原点に立ち返りつつ、大きく成長した姿を見せつける